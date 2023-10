Atalanta-Juventus 0-0 | Allegri | “Soddisfatto del punto fatto Classifica? Pensiamo a stare attaccati”

(Di domenica 1 ottobre 2023) “Sonodella prestazione e del, non era semplice. Abbiamo60 minuti buoni, abbiamo sbagliato molti passaggi e potevamo verticalizzare di più ma i ragazzi sono stati bravi. Alla fine abbiamo rischiato su una palla dove Gatti è andato nell’uno contro uno, dovevamopiù attenti ma sono momenti di crescita. Ora abbiamo una settimana per preparare il derby e mantenersi lì in”. Lo ha detto l’allenatore della, Massimiliano, dopo il pareggio in casa dell’: “Nel primo tempo potevamo essere più precisi ma i ragazzi si sono compattati Gli ultimi 20 minuti del primo tempo bene, non eravamo troppi convinti nell’andare a fare gol. Szczesny? Ha ...

E’ andato in scena lo scontro per le zone alte in Serie A tra Atalanta e Juventus , la sfida della 7ª giornata si è conclusa sul risultato di 0-0. ...

AGI - Termina senza reti il big match tra, valevole per la settima giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium viene fuori uno 0 - 0 al termine di un match molto equilibrato e combattuto, in cui non si contano tante occasioni ...... lanon ha comunque smesso di guardarsi intorno. Il club bianconero, che in estate aveva ... che in occasione dell'ultimo turno di campionato giocato in trasferta contro l'si è ...

LIVE TJ - ATALANTA-JUVENTUS 0-0 - Buon punto al Gewiss, ma nel finale troppa apprensione Tutto Juve

Atalanta-Juventus, formazioni ufficiali: De Ketelaere titolare. Allegri lancia Kean TUTTO mercato WEB

Atalanta e Juventus si affrontano in Serie A in uno scontro diretto per la Champions League. Però è anche la partita tra le uniche due società che finora hanno dato inizio al progetto Under 23… Leggi ...Finisce senza reti la sfida tra Atalanta e Juventus. Un punto a testa, dopo un primo tempo senza lampi e una ripresa decisamente più intensa in cui l'occasione migliore è di Muriel che al 29' colpisce ...