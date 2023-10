Atalanta - Juve solo pari | finisce 0 - 0

E’ andato in scena lo scontro per le zone alte in Serie A tra Atalanta e Juventus , la sfida della 7ª giornata si è conclusa sul risultato di 0-0. ...

... che in occasione dell'ultimo turno di campionato giocato in trasferta contro l'si è ... Calciomercato, svelata la clausola da 20 milioni per GuirassyNonostante le timide smentite del ds ...Il match appare bloccato, con laa fare densità e l'incapace di trovare spazi per affondare. I nerazzurri provano a pescare soluzioni in panchina. Muriel, in effetti, lascia il segno ...

LIVE Atalanta-Juve 0-0: punizione di Muriel, Szczesny vola e devia sulla traversa La Gazzetta dello Sport

Atalanta-Juventus 0-0: risultato finale e highlights Virgilio Sport

Finisce 0-0 dopo più di 26 anni la sfida al Gewiss Stadium tra Atalanta e Juventus. I bianconeri agganciano il Napoli a -4 dalla vetta mantenendo il +1 su Gasperini, la Juve fa poco per vincerla e ...Partita non indimenticabile al Gewiss Stadium tra l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Juventus di Massimiliano Allegri che hanno badato più a difendere che ad offendere. Lo 0-0 finale è frutto di ...