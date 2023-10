Atalanta - Juve senza gol | Szczesny salva Allegri

L’Atalanta non va oltre il Pareggio contro la Juventus . Le due squadre si equivalgono a Bergamo, 0-0 e per l’Inter è una notizia positiva. PARI ...

L’Atalanta domina ma non batte la Juventus (0-0) che raggiunge il Napoli in classifica a quota 14 punti. L’Atalanta a 13. Milan e Inter a 18. La ...

Bremer, ansia derby: problemi con l'Al suo posto il tecnico bianconero ha deciso di mandare in campo per il finale di gara contro la Dea di Gasperini, ma restano da valutare le condizioni ...19.55 Posticipo Serie A,0 - 0 Finisce 0 - 0 a Bergamo la sfida tra. Bianconeri al 3° posto col Napoli (quota 14),nerazzurri a un punto Primo tempo bloccato al Gewiss Stadium sotto gli occhi ...

LIVE Atalanta-Juve 0-0: punizione di Muriel, Szczesny vola e devia sulla traversa La Gazzetta dello Sport

Atalanta-Juventus 0-0: risultato finale e highlights Virgilio Sport

La Juventus è pronta ad affrontare l’Atalanta, in trasferta. I bianconeri cercano una vittoria importante per dare un segnale alla classifica, mentre i bergamaschi vogliono continuare la striscia di ...Al Gewiis Stadium non c’è grande spettacolo ed Atalanta-Juventus termina 0-0. Una partita fisica, come prevedibile, che nel primo tempo ha vissuto di fiammate, come quelle di Chiesa che hanno messo in ...