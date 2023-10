Atalanta - Juve | la probabile formazione di Allegri

La Juventus si affiderà a Chiesa-Kean in attacco, parola di Allegri che in conferenza stampa ha svelato come Milik e Vlahovic siano out. Atalanta ...

Questa sera alle 18 la Juventus affronta l'Altalanta al Gewiss Stadium: i bianconeri devono fare i conti con le assenze di Milik e Vlahovic. Ecco la probabile formazione di ...Se si fa un confronto uno contro uno fra i giocatori dellae dell', ad oggi se si prendesse Chiesa e lo si mettesse dall'altra parte sarebbero forse meglio gli orobici.

Allegri: "Contro l'Atalanta senza Vlahovic e Milik". E poi risponde a Pioli... La Gazzetta dello Sport

Come riporta La Stampa con l’Atalanta sarà una grande opportunità per Moise Kean: in questa stagione lo spazio è quello che è, dovendo giocare la Juventus una sola partita a settimana. E per provare q ...Marino Magrin, doppio ex di Atalanta e Juve, ha così parlato in vista del big match in programma oggi pomeriggio Juve di scena oggi in casa dell’Atalanta per il match valido per la settima giornata di ...