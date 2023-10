Atalanta-Juve 0-0 LIVE | fine primo tempo a Bergamo

(Di domenica 1 ottobre 2023) Al Gewiss Stadium, il match valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium,si affrontano nel match valido per la settima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola0-0 UN MINUTO DI RECUPERO 45? AMMONIZIONE RABIOT: Brutto fallo del francese ai danni di Marten De Roon. Ammonizione sacrosanta. 39? Troppi errori da parte Teun a centrocampo, con lache ora si sta facendo vedere con Chiesa. 34? OCCASIONENTUS: Kean bravo a smarcarsi e avere la ...

Nella sfida tra Atalanta e Juve ntus ( clicca QUI per seguirla in diretta ) si sfidano alcuni tra i migliori talenti italiani, Chiesa e Scalvini su ...

Spettatore d’eccellenza al Gewiss Stadium per Atalanta-Juventus . Sugli spalti è stato inquadrato Luciano Spalletti , probabilmente per seguire gli ...

BERGAMO - Al Gewiss Stadium di Bergamo (ore 18),si sfidano nella settima giornata del campionato di serie ...Nella sfida trae Juventus ( clicca QUI per seguirla in diretta ) si sfidano alcuni tra i migliori talenti italiani, Chiesa e Scalvini su tutti. In campo anche giovani mai convocati da vedere meglio per il ...

Atalanta-Juve: le formazioni ufficiali e dove vederla | La Diretta La Gazzetta dello Sport

Atalanta-Juventus 0-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Zappacosta all’intervallo di Atalanta Juve: «E’ un peccato non aver segnato». Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro Zappacosta ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Dazn all’intervall ...Edizione digitale · Chiesa, che giocata in Atalanta-Juve: supera Toloi con un ricamo fantastico! · Prima pagina di oggi ...