Atalanta-Juve 0-0 LIVE | dominio nerazzurro con Lookman vicino al vantaggio

(Di domenica 1 ottobre 2023) Al Gewiss Stadium, il match valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium,si affrontano nel match valido per la settima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 34? OCCASIONENTUS: Kean bravo a smarcarsi e avere la meglio su Scalvini tentando un tiro dalla distanza, ma Musso blocca. 33? Ripartenza nerazzurra con Koopmeiners che serve Zappacosta, passaggio per Ederson che trovache potrebbe tirare, ma l’azione ancora sfuma. 30? OCCASIONENTUS: Fagioli tenta il tiro dopo un calcio d’angolo, ma Musso para. Poi fallo di Mckennie su De ...

Nella sfida tra Atalanta e Juve ntus ( clicca QUI per seguirla in diretta ) si sfidano alcuni tra i migliori talenti italiani, Chiesa e Scalvini su ...

BERGAMO - Al Gewiss Stadium di Bergamo (ore 18),si sfidano nella settima giornata del campionato di serie ...Nella sfida trae Juventus ( clicca QUI per seguirla in diretta ) si sfidano alcuni tra i migliori talenti italiani, Chiesa e Scalvini su tutti. In campo anche giovani mai convocati da vedere meglio per il ...

Atalanta-Juventus 0-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Atalanta-Juve 0-0 LIVE: ci prova Kean Sky Sport

Atalanta e Juventus si affrontano in Serie A in uno scontro diretto per la Champions League. Però è anche la partita tra le uniche due società che finora hanno dato inizio al progetto Under 23… Leggi ...E’ sembrata una Juventus piuttosto spenta quella vista nella prima frazione di gioco contro l’Atalanta. La squadra di Allegri, in piena emergenza attacco considerate le assenze di Vlahovic e Milik, ...