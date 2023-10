Atalanta e Juventus si annullano Finisce 0-0

(Di domenica 1 ottobre 2023) AGI - Termina senza reti il big match tra, valevole per la settima giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium viene fuori uno 0-0 al termine di un match molto equilibrato e combattuto, in cui non si contano tante occasioni da gol. Ad andarci più vicino però sono i bergamaschi, che colpiscono una traversa su punizione con Muriel e annesso miracolo di Szczesny, rendendosi molto pericolosi anche nel finale. La squadra di Allegri, priva di Vlahovic e Milik, sale così a 14 punti insieme al Napoli, mentre gli uomini di Gasperini seguono subito dietro a quota 13. Nelle primissime battute di gioco è la Dea che prova a farsi vedere in avanti con più insistenza, e a ridosso del quarto d'ora ha una buona doppia chance con Zappacosta: il laterale destro ci prova su cross di Ruggeri ma strozza il tiro, poi sulla ribattuta mette a lato di ...

Commenta per primo0 - 0 Musso 6,5: in vacanza fino al 32', quando smanaccia salvando la porta da Fagioli e poi si ripete bloccando la palla di Kean tra i guantoni al 35'. Decisivo su Chiesa nella ...Commenta per primo0 - 0 (primo tempo 0 - 0) Marcatori: - Assist: -(3 - 4 - 2 - 1): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini (dal 20' s.t. Kolasinac); Zappacosta (dal 37' s.t. Holm), de Roon, ...

Atalanta e Juventus si affrontano in Serie A in uno scontro diretto per la Champions League. Però è anche la partita tra le uniche due società che finora hanno dato inizio al progetto Under 23…