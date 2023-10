Asteroid City | la recensione del nuovo film di Wes Anderson

Leggi su notizie

(Di domenica 1 ottobre 2023), ultima fatica di Wes, è uscito nelle sale italiane e, oltre ad aver deluso in termini di botteghino, pare aver diviso tanto la critica, quanto il pubblico., proprio come French Dispatch nel 2021, sembra confermare che Wes, pur nella sua incontestabile gradevolezza estetica – che ne ha realmente sancito la popolarità tra i cinefili – non ha più molto da dirci.– Notizie.comIl, perlomeno, sta riuscendo a dividere in fase di giudizio, tra chi lo reputa una pellicola straordinariamente delicata e raffinata e chi, come chi sta scrivendo questa, crede più prosaicamente che sia stato soltanto uno sterile esercizio di stile. Wes ...