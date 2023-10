Assaltano un furgone e rubano oltre 13mila euro di tabacchi | colpo da film sulla Pontina

(Di domenica 1 ottobre 2023) Roma -Un assalto, a volto coperto in pieno giorno: sono 4 gli autori della rapina avvenutavianelle prime ore pomeridiane di mercoledì scorso, dove i responsabili, coperti da passamontagna, dopo aver fermato un uomo a bordo di un, lo hanno prima minacciato e successivamente aggredito fisicamente rapinandogli un carico didal valore commerciale di. Sul posto, poco dopo la segnalazione all’ 112, è intervenuto personale della Polizia di Stato del IX° Distretto Esposizione che, dopo aver accertato le condizioni dell’autista del mezzo, ha acquisito informazioni sull’accaduto. Contestualmente, i colleghi della Polizia Giudiziaria del XIII° Distretto Aurelio, in contatto tra loro tramite un gruppo social di una nota ...

