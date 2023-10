Ascolti tv sabato 30 settembre | Reazione a catena | Tu si que vales | L’era glaciale 3

(Di domenica 1 ottobre 2023)tv302023: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,302023? Su Rai 1 è andato in onda. Su Rai 2 SWAT. Su Rai 3 Italic. Su Rete 4 Rocky III. Su Canale 5 Tu si que. Su Italia 13. Ma chi ha totalizzato i maggioritv302023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv302023, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento Access prime time I ...

invece è stata la volta di Zero in Condotta artista torinese che ha reso un tributo a Renato ... trasmissione che ha condotto per quattro stagioni registrando semprerecord con oltre 3,5 ...L'inverno finito e quello precedente l'hanno vista tutte le settimane regina died e ovvio ... Poi, unche ero a Londra con mio marito ci e capitato di vederlo in tv, e ho notato che lo ...

Ascolti tv sabato 30 settembre 2023: Tutti giocano a Reazione a catena, SWAT 6, Tu si que vales, dati Auditel e share Il Corriere della Città

Ascolti tv di sabato 23 settembre - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Maria De Filippi spiazza i fan con la seconda puntata di Tu si que vales, il fortunato show del sabato sera di Canale 5 che anche quest'anno sta registrando ottimi ascolti.Al suo interno infatti siamo venuti a conoscenza di tre ulteriori incontri previsti all'interno della card di Bound For Glory, il PPV più importante dell'anno per la federazione canadese che andrà in ...