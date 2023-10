Ascolti tv ieri | Tu Si Que Vales nuovo record Reazione a Catena perde

(Di domenica 1 ottobre 2023) Glitv disabato 30 settembre 2023 hanno visto primeggiare Tu Si Quesu Canale 5 in prima serata contro Tutti Giocano asu Rai1. La seconda puntata del talent/varietà di Maria De Filippi ha ottenuto un netto di 3.904.000 spettatori per uno share del 30.3%. In termini di pubblico il secondo appuntamento è stato meno visto dello scorso anno (4.080.000 spettatori) ma il più visto del 2020 e del 2021 (3.686.000 e 3.806.000. Dal punto di vista dello share c'è: il 30% non è mai stato realizzato nelle seconde puntate di tutte le precedenti edizioni. IN AGGIORNAMENTO

Pomeriggio 5: si fa dura per la conduttrice, il suo competitor è lontano Si segnala inoltre cheè andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del rotocalco pomeridiano condotto da Myrta ...Carlo Conti con il suo 'Tale e Quale Show' su Rai1 consolida il suo primato nel prime time tv, con la conquistasera di 3.227.000 telespettatori pari al 21.9% di share. Molto distante 'La Voce che hai dentro' protagonista Massimo Ranieri che su Canale5 si è fermato a quota 1.812.000 telespettatori per il ...

Ascolti tv venerdì 29 settembre 2023: Tale e Quale Show (21.9%), La voce che hai dentro (10.9%), Fratelli di Crozza (5.6%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Gli ascolti sono tutti per Tu si que vales che straccia la concorrenza ... continuerà ad avere la meglio sulla concorrenza. Come è successo ieri sera con quasi 4 milioni di spettatori davanti alla tv!ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 30 settembre 2023 Su Rai 1 è andato in onda Reazione a catena. Su Rai 2 SWAT. Su Rai 3 Italic. Su Rete 4 Rocky III. Su ...