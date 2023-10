Argentina | il Superclasico viene vinto dal River Plate | 2-0 sul Boca Juniors

(Di domenica 1 ottobre 2023) Si gioca alla settima giornata di campionato, ild’tra. Sono i Los Millonarios ad aggiudicarsi il match d’andata della stagione: il risultatosbloccato al 41esimo del primo tempo da Rondon che si fa trovare pronto sul tiro dalla distanza provato da Perez. L’attaccante numero 25 effettua una deviazione decisiva per firmare il primo vantaggio. E’ poi Diaz a mettere il sigillo sul match nel recupero finale, lucchetto sulla quarta vittoria stagionale e il terzo posto in classifica con 13 punti. SportFace.

Commenta per primo Comunque vada a finire ilBoca Juniors - River Plate non è mai una partita che passa inosservata e, sebbene gli ...una partita valida per la Copa de la Liga, un ...Lo chiamano Superclásico ed è una delle partite più sentite al Mondo. A sfidarsi sono le due squadre più blasonate di Buenos Aires, naturalmente acerrime rivali. Da un lato il Boca Juniors , dall'...

Argentina, Boca-River: quando c’è il Superclasico, orario, formazioni e dove vederlo in tv e in streaming Virgilio Sport

Coppa argentina, il Superclasico è del River: battuto 0-2 il Boca alla ... Sportitalia

Edinson Cavani gritaba un nuevo gol con la camiseta de Boca Juniors y encima frente a River Plate en el Superclásico, pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego. A Edinson Cavani le anularon el gol ...River Plate, con Paulo Díaz como titular, festejó un triunfo por 2-0 ante Boca Juniors en una nueva edición del Superclásico de Argentina por la séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional. El ...