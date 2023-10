Arezzo Pontedera | il commento di Marco Rosati

Leggi su lortica

(Di domenica 1 ottobre 2023)a due facce. Primi 45’ di assoluta supremazia. Si va al riposo con un goal di vantaggio che, onestamente, rimane stretto per i padroni di casa. Nella ripresa l’unica cosa che non cambia negli amaranto è la maglia per il resto nulla è come prima. Nessun tiro in porta, squadra compressa nella propria area di rigore e pareggio degli ospiti inevitabile. Indiani ed il suo staff dovranno capire quanto prima perché succede questo. Perché l’, squadra che offre il meglio quando può giocare, attaccare alto e pressare l’avversario e si trova in grave difficoltà nel difendersi e, soprattutto, ha questi black out. La gara inizia subito con l’infortunio di Masetti che è costretto a lasciare il campo dopo solo due minuti per infortunio. Al suo posto Polvani che risulterà uno dei migliori.Protagonista assoluto della prima parte di gara Pattarello che ogni ...