Arbitro Napoli-Real Madrid | “speranza” per i tifosi | precedenti positivi con gli azzurri

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 1 ottobre 2023) Arriva il comunicato del club azzurro in merito al direttore di gara di. Isorridono ai partenopei. A poco più di due giorni dal calcio d’inizio di, ecco giungere le notizie in merito al direttore di gara della sfida. La UEFA ha infatti comunicato l’intera designazione arbitrale della sfida del Maradona, con idelampiamente sorpresi. Icon il suddettosorridono infatti agli, ad arbitrare sarà Turpin Scelta la designazione arbitrale per l’imminente sfida di Champions League tra...