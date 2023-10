Antonio D' Amato alla convention di Forza Italia | «Politica industriale | serve una nuova strategia»

(Di domenica 1 ottobre 2023) inviato a PaestumUno degli obiettivi diè ricreare il feeling con il mondo imprenditoriale. Non a caso la kermesse di Paestum è stata ricca di interventi, non solo di...

Tempo di lettura: < 1 minuto La comunità di Atripalda in lutto per la scomparsa di Antonio Soccorso , atripaldese doc conosciuto e amato da ...

... scomparso nel 2021), uno degli artisti Naïve più importanti del XX secolo, seguace diLigabue e moltodal critico Vittorio Sgarbi, "L'", della serie ''Gli inni del Cantico dei ..."Il lavoro per tutti, il salario più ricco" conTajani, Luigi Sbarra (segretario CISL), Angelo Raffaele Margiotta (segretario CONFSAL),D'(Presidente Fondazione Mezzogiorno). ...

Il caso italiano del “capitalismo familiare” dell'azienda di pasta ... Cronache Salerno

Antonio Amato, le ultime date del Summer Tour 2023 LeccePrima

È una giornata in cui si parla di impresa, salario minimo, infrastrutture come il Ponte sullo stretto, nucleare. Antonio D’Amato, imprenditore napoletano ex presidente di Confindustria, sferza la ...inviato a Paestum Uno degli obiettivi di Forza Italia è ricreare il feeling con il mondo imprenditoriale. Non a caso la kermesse di Paestum è stata ricca di interventi, non solo ...