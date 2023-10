Anticipazioni Amici 2023 | ecco cosa accadrà durante la puntata del 1º ottobre

(Di domenica 1 ottobre 2023) L’attesa è finita! Domenica 1ºalle 14.00 circa su Canale 5 andrà in onda la secondadi23. Scopriamo, insieme, quali sono ledie quali sono gli spoiler che bisogna assolutamente conoscere.del 1º: gli ospiti Angelina Garrison Rochelle Irma Di Paola Classifica Gara Canto: i voti Lil Jolie e Matthew: voto 9 Holden: voto 9- Mew: voto 8,5 Mida: voto 8+ Holy Francisco: voto 7,5 Petit: canta Baby di Sfera Ebbasta aggiungendo delle barre Space: canta Macumba di Noemi e Carl Brave Ezio: voto 7 Stella: voto 7 – – Sarah: canta Senorita Classifica Gara Ballo: le posizioni ...

In studio arriverà poi una coppia musicale veramente affiatata: Nek e Renga. Due artisti che si sono ritrovati insieme sul palco e grandi amici nella vita di tutti i giorni. Nel corso dell’intervista ...Domani, 1° ottobre, ci sarà il secondo appuntamento con Amici di Maria De Filippi. La classe è stata formata e sono venti i ragazzi che hanno ottenuto l'accesso al talent. L'ospite super di domenica s ...