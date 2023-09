Anna Safroncik | dal successo alla rottura sentimentale | “Uomo superficiale”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 1 ottobre 2023)ha parlato in u a recente intervista della sua vita. Dalprofessionalerecente. Ecco che cos’ha detto sul suo ex compagno…sta dedicando molto tempocarriera che in questo momento vede in modo prioritario rispetto al resto. Infatti, sta ottenendo degli importanti e soddisfacenti risultati. La giovane attrice non si è dedicata solosua passione principale, quella per la recitazione, ma anche a quella per il ballo, essendo cresciuta in una famiglia di ballerini. La popolarità presso il grande pubblico arriva però con una soap molto care al pubblico italiano, ovvero Cento Vetrine. L’attrice infatti dal 2004 interpreta il ruolo di ...