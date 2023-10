Animali | Mazzoli Radio 105 | “Educazione civica a scuola può aumentare sensibilità”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 1 ottobre 2023) Le parole del conduttore dello Zoo di 105 all'apertura della mostra Human Dog 23 La grande partecipazione all’inaugurazione della mostra Human Dog 23 “mi fa ben pensare, vuol dire che stiamo facendo dei passi avanti nei confronti di questi esseri innocenti”. Sono le parole di Marco, ideatore e conduttore dello Zoo di 105, presente all’apertura della mostra – che raccoglie 40 dei 160 scatti che ritraggono cani con i loro padroni, realizzati dalla fotografa e giornalista Silvia Amodio – che si tiene nel Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco a Milano, un progetto che fa parte di Alimenta l’Amore la campagna promossa da Coop Lombardia in collaborazione con i Comuni e le associazioni dei territori che consiste in una raccolta permanente di cibo perdistribuito a cani e gatti in difficoltà. Con i suoi quattro milioni di ...