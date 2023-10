Animali | Amodio | “Nelle foto di Human Dog un racconto zooantropologico”

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 1 ottobre 2023) (Adnkronos) – "È un lavoro di carattere, una mostra che attraverso la presenza del cane in realtà ci racconta la nostra società". Così lagrafa e giornalista Silvia, commenta la mostragraficaDog 23, che si è aperta nel Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco a Milano. Il progetto fa parte della campagna Alimenta l’Amore promossa da Coop Lombardia in collaborazione con i Comuni e le associazioni dei territori, una raccolta permanente di cibo perche viene distribuito a cani e gatti in difficoltà (www.alimentalamore.it): dal 2014 sono stati distribuiti oltre 4.000.000 di pasti tramite le associazioniste che hanno aderito all’iniziativa.Dog 23 raccoglie 40 dei 160 scatti che ritraggono ...