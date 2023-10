Animali | Amodio | “Nelle foto di Human Dog un racconto zooantropologico”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 1 ottobre 2023) La mostra fa parte della campagna Alimenta l’Amore promossa da Coop Lombardia “È un lavoro di carattere, una mostra che attraverso la presenza del cane in realtà ci racconta la nostra società”. Così lagrafa e giornalista Silvia, commenta la mostragraficaDog 23, che si è aperta nel Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco a Milano. Il progetto fa parte della campagna Alimenta l’Amore promossa da Coop Lombardia in collaborazione con i Comuni e le associazioni dei territori, una raccolta permanente di cibo perche viene distribuito a cani e gatti in difficoltà (www.alimentalamore.it): dal 2014 sono stati distribuiti oltre 4.000.000 di pasti tramite le associazioniste che hanno aderito all’iniziativa. ...