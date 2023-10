AMICI | SECONDA PUNTATA | MARIA DE FILIPPI E I 20 ALLIEVI DELLA CLASSE IRAMA E ANGELINA MANGO OSPITI

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 1 ottobre 2023) Domenica 1°ottobre alle ore 14.00 su Canale5,Deconduce il secondo appuntamento con. Sono 20 i ragazzi che hanno ottenuto l’accesso al talent. I cantanti: Ezio, Holden, Holy Francisco, Lil, Jolie, Matthew, Mew, Mida, Petit, Sarah, Spacehippet e Stella. I ballerini: Chiara, Dustin, Elia, Gaia, Kum,sol, Nicholas, Simone e Sofia. Quali impegni e sfide attendono i nuovi talenti di23? Superospite in studio, che presenta in esclusiva adil nuovo singolo. La cantautrice fenomeno musicale italiano che in soli 4 mesi ha conquistato con “Ci pensiamo domani” 39 milioni di stream , doppio platino, 12 milioni di wievs su YouTube e 6,1 milioni di like su Tik Tok, e con l’album “Voglia di vivere” la ...