Amici | Epica Gaffe di Garrison… Maria De Filippi Basita!

(Di domenica 1 ottobre 2023) Durante l’ultima puntata diun commento poco elegante di Garrison ha lasciato il pubblico senza parole eDevisibilmente irritata. Ecco cosa è successo. #La domenica di “diDe” non smette mai di sorprendere. In una puntata carica di tensione e talento, con sfide di canto e ballo giudicate da personalità come Irama, Garrison e Irma Di Paola, Angelina Mango ha illuminato il palco con la sua performance sulle note del suo nuovo singolo “Che t’o dico a fà”. Ma il momento che ha letteralmente rubato la scena ha riguardato un commento, quanto meno inaspettato, del coreografo Garrison. Dopo la brillante esibizione del ballerino Simone, sollecitato daDea esprimere un giudizio, ...

Nella serie tv di Roland Emmerich Those About to Die, con Anthony Hopkins , compariranno anche i ballerini di Amici , tra cui tre allievi, vediamo di ...

... ma non prima di averci regalato un'serata durante la quale, in quattro, ci siamo messi in ... tuttavia resta assolutamente perfetta per insultarsi trasul divano . Sono contento che l'...... secondo cui tutta la poesia che noi chiamiamo "", era essenzialmente orale e come tale ... Diffusione, dunque, al buon cuore die parenti. Uno scenario desolante, e tutto italiano. Fosco ...

Elodie posa nuda per il lancio della nuova canzone e si scatenano i commenti: la sua risposta con le immagini… Il Fatto Quotidiano

Eravamo immortali. La storia di due amici/avversari nell’Italia del ’900 Toscanalibri.it

I fratellastri Phineas e Ferb, insieme all'ornitorinco Perry, per seguire il diabolico dottor Doofenshmirtz attraverso il suo "altrodimensionatore", ...Se tanti colleghi, amici e fan l’hanno ribattezzata “EloDea”, i soliti leoni da tastiera non hanno perso l’occasione per offendere: “Ma possibile che non sapete fare un qualcosa senza denudarvi ormai