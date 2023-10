Amici 23 | Garrison fa una gaffe con Simone e la Celentano

Garrison Rochelle, il famoso ballerino e coreografo, è stato per 17 anni un punto fisso nel talent show Amici di Maria De Filippi , il suo stile ...

Fedez si trova in ospedale ricoverato, Chiara Ferragni ha abbandonato la Fashion Week di Parigi Asia Nuccetelli svela di essersi ...

...Ripartono le sfide ade non potevano mancare personaggi noti a giudicarle. A giudicare la gara di canto ci sarà Irama . A giudicare la gara di ballo i coreografi Irma Di Paola e......dei ballerini sarannoe Irma . La gara di improvvisazione, invece, vedrà scontrarsi Marisol, Gaia ed Eli a. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata di oggi di. ...

Che fine ha fatto Garrison Rochelle di “Amici” Cosmopolitan

Amici 2023: anticipazioni della puntata di oggi, domenica 1° ottobre La Gazzetta dello Sport

Da segnalare anche l'esordio di una ex ballerina di Amici nel ruolo di professionista: "Sei fantastica, dammi un abbraccio", ha detto Garrison rivolgendosi proprio a lei. Al momento sembrano ...Secondo appuntamento con il pomeridiano di Amici 23. La puntata andrà in onda domenica 1 ottobre, a partire dalle 14.00, su Canale 5 ...