America oggi | i 30 anni del film Leone d’Oro di Robert Altman

Leggi su movieplayer

(Di domenica 1 ottobre 2023) Uscito al cinema il 1° ottobre 1993, tratto dai racconti di Raymond Carver e premiato con ild'Oro a Venezia,è un altro straordinario affresco corale che si attesta fra i capolavori di. Nell'oscurità notturna di Los Angeles, un nugolo di elicotteri si alza in volo per spargere sulla città una sostanza insetticida contro un parassita della frutta: il tentativo di debellare una sorta di "piaga biblica" che ha colpito l'dei nostri tempi. Tre ore più tardi, è un'altra catastrofe ad abbattersi all'improvviso sulla metropoli statunitense: un terremoto che, per una fatidica manciata di secondi, interrompe le esistenze dei personaggi, per lasciare che subito dopo la vita riprenda a scorrere esattamente come prima. "Sono sicuro che a ogni terremoto è ...