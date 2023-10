Amato vuole il posto di Meloni e soffia sul fuoco dei migranti con pesanti critiche

Leggi su iltempo

(Di domenica 1 ottobre 2023) Giuliano, ex presidente del Consiglio e presidente emerito della Corte Costituzionale, è stato intervistato da Repubblica e, nei giorni in cui ci sono rumors sul suo profilo come una possibile guida tecnica di un governo di emergenza, ha lanciato delle bordate a Giorgiae all'Ue sul tema: “Oggi si accoglie chi è perseguitato da un regime e si respinge chi è perseguitato dalla fame, questo è inammissibile sul piano dei diritti umani. L'Europa deve uscire da un grande equivoco e riconoscere finalmente lo status di rifugiato economico. Il recente pacchetto di provvedimenti suiserve solo a dimostrare l'esistenza di un problema, non a risolverlo. Il sociologo Niklas Luhmann l'ha spiegato bene, quando il potere sa di non essere in grado di trovare soluzioni alza il decibel del linguaggio ...