Altro che sentenza Ue | i francesi continuano a respingere i migranti in Italia | i numeri della vergogna

(Di domenica 1 ottobre 2023) Al confine con la Francia non è cambiato nulla. Il richiamo dell'Ue sui respingimenti ha tempi tecnici di recepimento e iintanto "vanno avanti come sempre". Domani Piantedosi a Ventimiglia

Dopo il successo della prima puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – torna ...

“Dio bono, si fa fatica anche a morire. Non ce la faccio“: questo il tweet con cui Vittorio Feltri aveva messo in allarme i suoi follower (e non ...

... contro il Grifonearriva dal roboante 4 - 1 contro la Roma. L'Udinese ha 3 punti in classifica, il Genoa quattro in più. Per Sottil non è un'ultima spiaggia, ma unko, dopo quelli contro ......unnel quale afferma: "C'è chi a trent'anni si realizza con famiglia e figli, e chi diventa ballerino". "Punti di vista e visioni della vita differenti", ha aggiunto Sorrentino nel filmato...

Altro che Ryder Cup, giochiamo a golf con Paige Spiranac, CHE FOTO! Calciomercato.com

Altro che “kiss and go”, a Fiumicino 3.200 multe nell'area di sosta gratuita Repubblica Roma

Adl e Carletto si stringeranno la mano prima della sfida Champions: che senso avrebbe portare rancore per due uomini abituati a vivere il presente e a guadare al futuroIn altre parole, la "fonte" di Pillon non sarebbe altro che un gruppo di organizzazioni di estrema destar che si oppongono all'esistenza delle persone trans e che chiedono la loro discriminazione ...