Altra gaffe per Andrea Giambruno | parla di migranti con un termine che si usa per gli animali | “Transumanza dall’Africa all’Europa”

(Di domenica 1 ottobre 2023) Mentre era impegnato in un lungo elogio della figura di Silvio Berlusconi,hato diadoperando unche si usa per gli. Nello specifico, ha definito i viaggi dei profughi una ““: dizionario alla mano, lo spostamento didi grossa o media taglia. Così il compagno della premier Giorgia Meloni è tornato al centro delle polemiche in rete, dove in tanti si sono indignati per la sua frase pronunciata durante la trasmissione di Rete4 Diario Del Giorno, da lui condotta. Giambruno infatti era già finito al centro delle critiche per una serie di uscite sul cambiamento climatico che avvaloravano teorie negazioniste. Nuove polemiche a fine agosto, quando commentando lo stupro di gruppo avvenuto a Palermo, aveva ...

Le accise non si toccano, la benzina vola, gli alimentari anche, i distributori fanno un po' come gli pare e il ministro Urso ha un problema. Anzi, ...

C'è pure una sorta di giornata a loro dedicata, un'delle tappe che scandisce il conto alla ... non deve essere comunque facile slalomeggiare fra potenziali. La lista, infatti, è ...Lasi è verificata nel corso della puntata in onda il 29 settembre. Manco a dirlo, sui social, si sono scatenati moltissimi utenti, partorendo ironie e critiche feroci. In particolare, lo ...

In particolare, lo scivolone sulla "transumanza" è arrivato nel momento il cui il conduttore ha dato spazio al dibattito su Silvio Berlusconi, in occasione del compleanno postumo del Cavaliere