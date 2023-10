Altra addio eccellente ad Italia Viva | Renzi perde il braccio destro

Leggi su iltempo

(Di domenica 1 ottobre 2023) Un'defezione. Un progetto che rischia di naufragare. Nonostante promesse importanti e grandi aspettative. Ettore Rosato, deputato triestino,di Matteofin dai tempi del Partito Democratico, lascia. È un'analisi impietosa, densa di amarezza, quella che traspare dall'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica. “Vado via e per motivi politici, non personali. Lo sa bene anche Matteo, che ho incontrato la scorsa settimana e poi di nuovo questa. Ci siamo parlati, ci siamo abbracciati, ma la distanza in questi mesi si era sempre più ampliata. Quando non ci si capisce più è inutile proseguire. È una mia decisione - dice smentendo di essere stato allontanato dallo stesso ex premier -se lo aspettava e in una conferenza stampa, ...