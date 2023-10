“Almeno 7 morti | ma ci sono dispersi” Incendio in discoteca | strage di ragazzi | “Stiamo cercando vittime tra le macerie”

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 1 ottobre 2023)in, il bilancio è disette. Purtroppo si tratta di un bilancio provvisorio, i soccorritori non escludono che possano esserci altre. L’è divampato nella notte tra sabato 30 settembre e domenica primo ottobre in unadi Murcia, nel sud della Spagna, il “Teatre”. I soccorsiancora in corso e si stannoaltre persone. Il sindaco della città ha confermato che mancano all’appello diverse persone di cui non si sa ancora nulla. Il numero dei feriti, al momento, è di quattro persone: si tratta di due donne di 22 e 25 anni e due uomini di 41 e 45 anni.tutti rimasti intossicati a causa del fumo sprigionato dall’. Sconosciuta ...