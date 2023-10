(Di domenica 1 ottobre 2023) Ecco la conferenza stampa dell’allenatore dellaMassimilianodopo la partita contro l’stasera La conferenza stampa dell’allenatore dellaMassimilianodopo la partita contro l’. SULLA PARTITA – «Abbiamo fatto gli ultimi 20 minuti, sbagliando però molti passaggi. Stasera è stata una partita molto difficile per noi: sono contento per il risultato portando un punto che ci consente di fare, affrontando una grande squadra come l’. Il primo tempo abbiamo gestito la palla in un certo modo però non dobbiamo dimenticarci che abbiamo affrontato una squadra molto forte». CHIESA E PUNTI SU CUI MIGLIORARE – «E’ stata una partita a specchio come quella contro il Lecce: ci siamo dimostrati ...

Massimo Brambati , ex giocatore e oggi procuratore, ha parlato del momento della Juventus di Massimiliano Allegri in Serie A Massimo Brambati , ex ...

Juve Next Gen - Torres, l'analisi di Brambilla Così Brambilla ai canali ufficiali bianconeri nelgara: " Nella prima mezz'ora la Torres ci ha messo in difficoltà, tenendo bene in campo, ma negli ......settimana ora che l'estate è alle spalle e non ci ricordiamo più come si fa a esserea tutti i costi, a vivere su quella cresta dell'onda che ci ha travolto con miliardi di foto ee ...

Conferenza stampa Allegri post Atalanta Juve: le dichiarazioni Juventus News 24

Allegri post Atalanta-Juventus: «Pareggio che fa classifica» Calcio News 24

Le parole di Allegri al termine della aprtita tra Atalanta e Juventus Dopo la vittoria casalinga contro il Lecce, la Juventus ha trovato un pareggio in trasferta al Gewiss Stadium contro l'Atalanta di ...Ecco l'intervento di Massimiliano Allegri nel post partita di Atalanta-Juventus al Gewiss Stadium: "Sono contento per la prestazione soprattutto per il punto fatto. Potevamo far meglio e ...