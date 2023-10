Allarme natalità | non è solo questione di soldi | la frustata di Formigoni

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023) Torno a scrivere del crollo dellain Italia, perché è un fenomeno che sta già avendo conseguenze, e le prospettive per il futuro del nostro paese sono drammatiche. Negli ultimi dieci anni abbiamo perso in Italia un milione e 700mila abitanti. Il problema viene da lontano: nel 1964 nascevano nel nostro paese un milione e 35mila bambini, negli anni Novanta eravamo scesi a 500/550mila nati per poi passare, dopo una modesta ripresa agli inizi del nuovo secolo, a un vero crollo, continuo e intenso, in questi anni. Nel 2022 abbiamo stabilito il record negativo di 393mila nati, e l'avvio del 2023 è tutt'altro che confortante. L'Italia è al sestultimo posto al mondo per frequenza di nati ogni mille abitanti, in una graduatoria dove ben 218 paesi fanno meglio di noi. Le conseguenze le conosciamo, saremo sempre più un paese di anziani e vecchi, senza più la spinta, la ...