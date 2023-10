Alla Stranieri un appuntamento con i cori di “Voices for peace”

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 1 ottobre 2023) Anticipato in Aula Magna dal saluto augurale del rettore Valerio de Cesaris di Stefano Ragniun giovedì pomeriggio inondato di musica, con almeno duecento cantori che partecipavano a uno degli appuntamenti del quarto festival corale internazionale “for peace”, una manifestazione che ogni anno l’ente promotore, Interkultur, organizza in ogni angolo del mondo. E dopo Seoul, Perugia, con una puntata, prevedibile nell’ateneo di Palazzo Gallenga, da sempre la finestra della città sul mondo. Far cantare insieme centinaia di giovani è la formula vincente per un confronto possibile e tangibile nel segno della musica. Il filosofo Herder, sul finire del Settecento, l’età dei Lumi, postulava un mondo, una umanità che fosse affratellata come “una sinfonia di voci” ...