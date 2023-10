Aldo Grasso | «Mancini passa alla cassa | ma in silenzio»

(Di domenica 1 ottobre 2023)nella sua consueta rubrica domenicale sul Corriere della Sera ha parlato della scelta di RobertoIn prima pagina sul Corriere della Sera, nella consueta rubrica domenicale,dedica al calcio il suo pezzo dal titolo «Il calcio dello sceicco finisce in tribuna(le)». Il riferimento è a quanto sta succedendo tra la Figc e Roberto: «Ho fatto la Storia in Europa, adesso è tempo di fare la Storia con l’Arabia Suadita». Vasto programma quello di Roberto, dopo le inaspettate dimissioni da ct dell’Italia. Purtroppo, prima della Storia, ci sono sempre tante storie a ostruire il cammino. La Figc, nella persona del presidente Gravina, ha deciso di valutare se esistono margini legali per una causa di risarcimento. La manna dell’ex ct, ...

alla fine si è arreso. Anche Aldo Grasso si è accomodato davanti a Prime Video per visionare “The Ferragnez : Sanremo […]

A Viale Mazzini c’è un altro problema, non certo di secondo piano, da risolvere: il caso Pino Insegno . Il discusso conduttore, da mesi al centro ...

per il Corriere della Sera - Estratti pino insegno e lavinia abate Nella nuova Rai, Pino Insegno è un predestinato. A cosa non si sa, prima o poi si vedrà. Per ora, nonostante gli ...Anche Myrta Merlino è trash:boccia il nuovo Pomeriggio5 Poi è la volta di una carrellata de errori visti nella nuova stagione di Pomeriggio 5, quella condotta da Merlino, a cominciare ...

Pino Insegno continua a fare ascolti bassi, vertici Rai pronti a intervenire Il Fatto Quotidiano

Aldo Grasso “massacra” Pino Insegno: “Lo guardano solo i parenti” Perizona

"Un piccolo frammento domenicale che il Corriere della sera offre a chi ha ancora voglia di notare la contraddittorietà dell'esistere, le luci e le ombre di tutto ciò che ci passa sotto gli occhi, cur ...Nella notte in un appartamento in via Pietro Gasparri. Il sacco era chiuso all'interno di un armadio della camera da letto ...