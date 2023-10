Al via la “spesa tricolore” | quanto si risparmia e dove trovare i negozi

(Di domenica 1 ottobre 2023) Da oggi 1° ottobre l’Italia dà il benvenuto alla ““, un’iniziativa che mira a combattere l’inflazione e a proteggere il potere d’acquisto dei cittadini. Questo progetto, che proseguirà fino al 31 dicembre, garantirà che i prezzi di numerosi prodotti non subiscano aumenti. Il Patto per un “paniere” calmierato, firmato il 28 settembre a Palazzo Chigi, ha già visto l’adesione di oltre 23.000 punti vendita in tutto il paese: qui l’elenco. Si prevede che molti altri, in particolare quelli al dettaglio e le singole attività commerciali, si uniranno nei prossimi giorni. Questa iniziativa, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha l’obiettivo di proteggere i consumatori da possibili rincari. I consumatori potranno identificare facilmente i prodotti inclusi in questa iniziativa grazie al logo del ...

Un paniere anti-inflazione uguale per tutti i negozi non esiste. Così è un carrello fai-da-te il "carrello tricolore" voluto dal governo per ...

... che prende ilda oggi in tutta Italia. È quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dal Ministero ... facilmente riconoscibili con il logo di un carrello dellatricolore. Sul podio per adesioni ...i sindacati della scuola sono in attesa di firmare indefinitiva il contratto siglato il 14 ... con un carrello dellache costa ormai l'8% in più rispetto a qualche mese fa. In una intervista ...

Trimestre anti-inflazione al via, cosa sapere sul carrello della spesa calmierato Sky Tg24

Al via da oggi la “spesa tricolore”, il carrello che tutela i cittadini la Repubblica

Su un totale di oltre 23mila punti vendita aderenti in tutta Italia, solo nelle città metropolitane le adesioni sfiorano quota 7mila: 6.977, in base ai dati del Mimit. Quasi la metà si concentra in ...Con oltre mille punti vendita, Roma e Torino sono le città con il maggior numero di adesioni al 'Trimestre anti-inflazione', che prende il via da oggi in tutta Italia.