Roma – Partirà il prossimo 2 ottobre la campagna per la diagnosi precoce dei tumori al seno “Ottobre rosa 2023” , promossa dalla Regione Lazio per ...

Caserta . Con la partecipazione al campionato di Serie B Nazionale, per venire incontro alle esigenze di tutti i tifosi, in una stagione in cui la ...

Roma, 29 set. (Adnkronos Salute) - Con Mara Venier nel ruolo di madrina, il primo di ottobre prende il via in Italia la “Breast Cancer Campaign”, la ...

LE VACCINAZIONI. Una giornata ( domenica 1 ottobre) dedicata alle persone over 60, ai bambini dai 2 ai 6 anni, alle donne in gravidanza, agli ...

Per informazioni sui centri vaccinali consultare il sito www.aslsalerno.it nella sezione "vaccinazioni", in home page. Tweet E - mail Altro Reddit ...

Allavaccinale antinfluenzale e anticovid. In questi giorni le dosi del vaccino aggiornate alla variante Omicron XBB.1.5 del Sars - Cov - 2 stanno arrivando alle varie regioni, che in ...Gli alunni della Primaria diD'Alessandro saranno invece coinvolti nella manifestazione venerdì ... Ladi Legambiente oggi, domenica 1 ottobre, interesserà invece tutti i settempedani con ...

Vaccinazioni contro Covid e influenza: al via la campagna 2023-24 Regione Piemonte

Dal 2 ottobre al via campagna anti-Covid nel Lazio Agenzia ANSA

Domani, 2 ottobre, nel Lazio, partirà la campagna di vaccinazione anti Covid-19, in concomitanza con l'antinfluenzale. La somministrazione delle dosi sarà demandata alle Aziende sanitarie locali per ...Al via la campagna vaccinale antinfluenzale e anticovid. In questi giorni le dosi del vaccino aggiornate alla variante Omicron XBB.1.5 del Sars-Cov-2 stanno arrivando alle varie regioni, che in ...