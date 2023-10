Al via Cuori 2 | Pilar Fogliati e Matteo Martari ancora divisi tra amore e medicina | trama prima puntata 1° ottobre

Leggi su optimagazine

(Di domenica 1 ottobre 2023) Debutta2 su Rai1, l’appassionante medical drama che racconta le avventure dei e medici e degli infermieri dell’ospedale Le Molinette nella Torino anni ’60. Avevamo lasciato i protagonisti dellastagione della fiction con un finale drammatico. Cesare (Daniele Pecci), operato al cuore e sospeso fra la vita e la morte. Anche se l’intervento fatto da Alberto () è andato a buon fine, la sorte delrio è rimasta appesa a un filo. Delia () non ha trovato il momento adatto per parlargli della grave crisi del loro matrimonio.2 riprende nove mesi dopo l’operazione subita da Cesare, nel luglio 1968. Il sogno d’di Delia e Alberto non si è compiuto. La notizia della gravidanza di ...