Al Pianeta Mare Film Festival di Napoli parleremo di mostri | cinema e transizione ecologica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023) NelLeviathan, di George Cosmatos, Richard Crenna pronuncia una frase in latino “Natura non confundenda est” e poi la traduce in inglese: “Loosely translated: don’t fuck with mother nature“. Fuck with si traduce con “scherzare” o, ancora meglio, “fare brutti scherzi”, “interferire”. Questa è l’essenza deidi: noi facciamo scherzi alla natura e questa si ribella producendo creature che ci fanno pagare le conseguenze della nostra presunzione di onnipotenza. Godzilla è generato dalle esplosioni atomiche, mentre idi Jurassic Park sono il risultato delle manipolazioni genetiche. King Kong viene portato via dalla sua isola per far soldi, e si innervosisce non poco di fronte all’arroganza umana. Isono deviazioni dalla norma e possono anche essere semplicemente la ...