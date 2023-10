Ahmed e il mare

Leggi su bergamonews

(Di domenica 1 ottobre 2023) Le lucine artificiali della costa in lontananza, dopo intere giornate trascorse in, apparivano ancor più affascinanti delle stelle checontemplava nelle lunghe notti di navigazione. Qualcuno gli aveva sussurrato che quella terra si chiamasse Lampedusa. Nessuno sul barcone però sapeva se Lampedusa fosse in Spagna, in Italia o forse in Francia. A bordo l’unica attività era sopravvivere, anche senza dignità, ma sopravvivere.vedeva le lucine della costa sempre più vicine e non sapeva se cedere alle eccitanti sensazioni di una ipotesi di speranza o continuare ad abbandonarsi ad emozioni di disperazione; provenire da una situazione disperata per muoversi verso un futuro sconosciuto può generare uno stato mentale dilaniante. Vicino a lui i fantasmi dei corpi di vecchi, donne e bambini spalancavano gli occhi, senza sapere ...