Addio Mattia | sport italiano in lutto Te ne sei andato troppo presto

(Di domenica 1 ottobre 2023) «Voglio che le persone mi ricordino con il sorriso. E voglio che tutte le persone che pensano a me, lo facciano con il sorriso». Queste parole, consegnate alla mamma Camilla pochi giorni prima di lasciarci, racchiudono l’essenza diMarchesello. Un giovane di soli 23 anni, che ha trascorso gli ultimi due anni della sua vita a combattere contro un tumore al cervello, ma che non ha mai smesso di sorridere e donare sorrisi agli altri., diplomato ragioniere all’istituto “Alberti” della sua città, era un ragazzo solare e attivo. Appassionato di calcio, ereditò questa passione dal padre Sebastiano, ex calciatore ed ora allenatore. La sua famiglia aveva sempre avuto un legame con lo: il nonno, infatti, realizzava scarpe da calcio e pattini a rotelle su misura per atleti.iniziò a giocare a calcio ...