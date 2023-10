ACR Messina-Avellino | le probabili formazioni

Leggi su anteprima24

(Di domenica 1 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’va a caccia del tris. Dopo le vittorie con Sorrento e poi Monopoli, la formazione di Michele Pazienza affronta in esterna l’ACR. Squadra ancora a secco di vittorie in questo inizio di campionato di Lega Pro, Girone C. Una gara che vedrà le due squadra affrontarsi nel ricordo di Mimmo Cecere, scomparso lo scorso aprile. Ad inizio gare, tutti i calciatori indosseranno una maglia celebrativa di un uomo che è stato protagonista con entrambi i club. Circa 400 i tifosi biancoverdi presenti sulle gradinate del “San Filippo-Franco Scoglio”. Ildi Giacomo Modica, va a caccia della prima vittoria stagionale. Pazienza proverà a contrastare le velleità di Plescia e soci confermando il 3-5-2 con lo stesso undici che ha battuto il Monopoli in casa. Recuperato in extremis Tito, Falbo è ancora out ...