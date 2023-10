Acerra | tragico incidente stradale Morti i genitori | gravi i figli

(Di domenica 1 ottobre 2023) La famiglia viaggiava a bordo di una Fiat 600 bianca, quando si è scontrata con una Opel Corsa guidata da un uomo di 40 anni, risultato positivo al drug-test e fermato per "omicidio

Ilincidente ad, in provincia di Napoli, è stato descritto come una "strage". Nell'impatto frontale tra una Fiat 600 e una Opel Astra, il bilancio è gravissimo: morti i due genitori nella ......soccorso della casa di cura Villa dei Fiori di. I medici che l'hanno presa in cura hanno immediatamente compreso che le sue condizioni erano disperate. La vicenda ha avuto un epilogo, ...

Scontro mortale ad Acerra, tragico il bilancio dell’incidente: genitori morti e bambini gravi in ospedale Virgilio Notizie

Tragedia nella notte ad Acerra, coppia muore in incidente: gravi i figli ilmediano.com

Un motociclista è morto dopo un incidente tra Nova Ponente e Aldino, in provincia di Bolzano. Forse l'uomo ha perso il controllo del mezzo ...Tragico incidente in provincia di Napoli: 2 morti e 2 bambini gravi. L'uomo risultato positivo alla cocaina è accusato di omicidio stradale ...