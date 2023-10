A un metro da te | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di domenica 1 ottobre 2023) A unda tecon l’ultimo saluto di Will a Stella, in cui le confessa il suo amore. Prima di andarsene, le regala il suo album di disegni che aveva fatto di lei e dei suoi amici durante la loro permanenza in ospedale. Will ha scoperto che la sperimentazione del farmaco che sta seguendo non funziona. Mentre Stella è ancora sotto anestesia dopo il trapianto, i suoi genitori, la madre di Will, le infermiere e i medici aiutano Will a sistemare le luci fuori dalla stanza di Stella per questo ultimo incontro, dopo aver capito che, altrimenti, l’avrebbe contagiata. Nell’ultimo atto di A unda te, mentre è lontana dall’ospedale, Stella riceve un messaggio in cui le viene comunicato che il suo trapianto di polmone è in arrivo, ma lo ignora. Cade nel ghiaccio di un laghetto ghiacciato mentre lei e Will escono per tornare in ...