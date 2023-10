A un metro da te | che malattia hanno i protagonisti?

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 1 ottobre 2023) idi A unda te, Stella e Will, sono affetti da unagenetica rara, la fibrosi cistica, che causa gravissimi problemi respiratori, e per la quale al momento non esistono cure risolutive. Il titolo del film, peraltro, fa riferimento a una misura preventiva di “distanziamento sociale” atta ad evitare che una persona affetta da questaentri in contatto troppo ravvicinato con altri individui, esponendo il proprio già debole sistema immunitario al rischio di infezioni potenzialmente fatali. Per la precisione, le linee guida internazionali per la prevenzione e il trattamento della FC prescrivono una distanza interpersonale minima di cinque piedi, equivalente a circa due metri. Stella e Will, La fibrosi cistica, come riporta il sito ufficiale della FFC, la Fondazione Italiana per la ricerca ...