(Di domenica 1 ottobre 2023) Emergono in rete le prime probabili promo di lancio di, ilininnelle prossime settimane. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

... Iliad , Poste Mobile , Tiscali, Lycamobile, CoopVoce , Fastweb Mobile , 1 Mobile,, China ... la promozione di oggi è attivabile anche per chi intende richiedere unnumero con Kena Mobile ...

2appy è il nuovo operatore telefonico virtuale in arrivo in Italia TuttoAndroid.net

2appy by AfinnaOne, nuovo MVNO in arrivo: spuntano prime offerte e possibile data di lancio MondoMobileWeb.it

Kena PROMO ora con primo mese gratuito e senza costi di attivazione, scopri come richiedere la tariffa in esclusiva per te ...