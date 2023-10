1° ottobre 1966 | nasce George Weah VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

1°: la nascita di KingIl 1°del. L'ex attaccante liberiano è stato uno dei giocatori africani nella storia del calcio. Si fa conoscere in Francia, prima al Monaco e poi al PSG. I numerosi trofei vinti e le sue caratteristiche lo portano a vincere il Pallone d'Oro nel 1995. In estate, però, arriva un salto di carriera ancora più importante: la Serie A ed il Milan. Con i rossoneri vince due scudetti e si rende protagonista di reti iconiche come quella contro l'Hellas Verona del 1996. Tanti auguri all'attuale presidente della Liberia che compie 57 anni.