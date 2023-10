? LIVE! Atalanta-Juventus 0-0 | inizia la partita

Leggi su bergamonews

(Di domenica 1 ottobre 2023) Il tabellino0-0 Marcatori: –(3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman. A disp: Carnesecchi, Rossi, Kolasinac, Palomino, Zortea, Bakker, Holm, Adopo, Hateboer, Pasalic, Miranchuk, Muriel. All. Gasperini.(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Kean. A disp.: Perin, Pinsoglio, Rugani, Huijsen, Weah, Miretti, Nicolussi Caviglia, Kostic, Iling-Junior, Yildiz, Mancini. All. Allegri. Arbitro: Chiffi di Padova Ammoniti: – Espulsi: – Note: – La foto Presente al Gewiss Stadium per assistere adc’è anche il ct della Nazionale, Luciano Spalletti