? LIVE! Atalanta-Juventus 0-0 | i nerazzurri fanno la partita

(Di domenica 1 ottobre 2023) Il tabellino0-0 Marcatori: –(3-5-1-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; Lookman; De Ketelaere. A disp: Carnesecchi, Rossi, Kolasinac, Palomino, Zortea, Bakker, Holm, Adopo, Hateboer, Pasalic, Miranchuk, Muriel. All. Gasperini.(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Kean. A disp.: Perin, Pinsoglio, Rugani, Huijsen, Weah, Miretti, Nicolussi Caviglia, Kostic, Iling-Junior, Yildiz, Mancini. All. Allegri. Arbitro: Chiffi di Padova Ammoniti: – Espulsi: – Note: – Le grandi occasioni 12? – Occasione: Ruggeri crossa dalla sinistra sul secondo palo, dove arriva Zappacosta che impatta col destro trovando l’opposizione di Danilo, poi sulla ribattuta è ancora ...

Al Gewiss Stadium, il match valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium,e Juve si affrontano nel match valido per la settima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Juve 0 - 0: sintesi e moviola 14 OCCASIONE PER L'. ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Gewiss Stadium' trae Juventusin tempo reale. Formazioni Ufficiali- JuventusATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Toloi;...

Diretta Atalanta-Juventus ore 18: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

LIVE Atalanta-Juve 0-0: doppio Zappacosta, prima ci pensa Szczesny poi sbaglia mira La Gazzetta dello Sport

20' - Molto equilibrio al Gewiss Stadium, l'Atalanta prova a fare la partita mentre la Juve vuole colpire in ripartenza. 15' - Si lamenta Kean a cui viene fischiato fallo contro ...1' - Primo calcio d'angolo conquistato dall'Atalanta, la Juve riesce a sventare. 18:00 - Il calcio di inizio è dei padroni di casa, è iniziata ...