Zingaretti assente? I furbetti del cartellino nel suo staff | si muovono i pm

(Di sabato 30 settembre 2023) Nicolaè stato eletto segretario del Pd il 17 marzo 2019. In quel periodo, l'attuale deputato dem era anche presidente della Regione Lazio. Solo che dal momento dell'elezione alla leadership del partito, in consiglio regionale i suoi colleghi non l'hanno praticamente più visto. «Motivi istituzionali». Così erano giustificate le frequenti assenze del governatore nel 2019. Una spiegazione che non ha mai convinto Davide Barillari, allora consigliere regionale del M5s. «Dice di essereper impegni istituzionali - e viene contato presente ai fini del numero legale - invece è a feste e comizi del Pd. Ora se ne occuperà la magistratura». Questo il tweet con il quale Barillari, il 14 novembre 2019, annunciava di aver «denunciato»«per falso» alla procura di Roma. L'esposto era stato presentato poco meno di un mese ...