Zaniolo e gli audio sulla notte di sesso ai “salta salta” | 20enne indagato per revenge porn

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) Glihanno cominciato a circolare nelle chat a inizio febbraio. Una voce femminile raccontava di unaintima trascorsa con l’allora calciatore della Roma Nicolò: l’incontro all’hotel Eden e poi il rapporto avuto in un parco a Talenti sui ““, termine con cui a Roma vengono comunemente chiamati i tappeti elastici per bambini. A distanza di quasi 7 mesi, la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati un ragazzo di 20 anni: è accusato di, per avere inoltrato quegliad alcune persone esterne alla chat dove li aveva originariamente diffusi la ragazza. Il procedimento è nato dalla denuncia della ragazza stessa, che sostiene di non avere mai autorizzato la ...