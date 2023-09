Zaniolo a sorpresa | la rivelazione in diretta lascia tutti di stucco

Leggi su rompipallone

(Di sabato 30 settembre 2023) Nicolòconfessa un suo “segreto” ai microfoni di Sky Sport: i tifosi rimangono sorpresi dalladell’ex Roma. L’estate di Nicolòè stata sicuramente piena di eventi. La sua permanenza al Galatasaray, club in cui è arrivato soltanto lo scorso 8 febbraio, è stata messa in discussione in diverse circostanze. La Juventus sembrava fare sul serio per riportare subito in Italia l’ex Inter e Roma, ma i bianconeri hanno dovuto sempre dare un occhio al bilancio e hanno voluto poi evitare spese “folli”. Anche il Milan ha osservato da molto vicino la situazione legata al classe ’99 di Massa, ma anche in quel caso poi i rossoneri hanno preferito virare su altri profili. Alla fine a spuntarla è stato l’Aston Villa, fresco di qualificazione alla UEFA Conference League, trofeo cheha vinto con la Roma ...